Немецкий мэр попался с кокаином и не захотел его отдавать

Мэр общины Нойбиберг Парделлер попался с кокаином и не захотел его отдавать

Мэр общины Нойбиберг под Мюнхеном, член партии «Христианско-социальный союз»(ХСС) Томас Парделлер был задержан с 0,2 грамма кокаина. Об этом сообщает Bild.

По данным газеты, полиция задержала политика у ночного клуба «Palais», недалеко от главного железнодорожного вокзала Мюнхена. При обыске правоохранители обнаружили у Парделлера пластиковый контейнер с белым порошком. «Позже выяснилось, что это был запрещенный наркотик», — рассказали Bild в полиции.

Мэр отказался отдать контейнер с порошком, и его пришлось задержать с применением спецсредств. В пресс-релизе местного отделения ХСС говорится, что Парделлер обвиняется в хранении 0,2 грамма кокаина.

Ранее на западе Германии напали на новоизбранного мэра города Хердекке Ирис Штальцер. Она получила множественные ножевые ранения. 57-летняя женщина была найдена возле своего дома, о происшествии правоохранительным органам сообщили ее приемные дети.

Покушения на политика могла совершить ее приемная 17-летняя дочь. Штальцер рассказала, как девушка часами пытала ее в подвале собственного дома. По информации Bild, она пыталась при помощи дезодоранта и зажигалки поджечь волосы и одежду потерпевшей, при этом говорила, что хочет таким образом отомстить. Отмечается, что мотив мести пока остается неясным. Как Штальцер добралась из подвала до гостиной, где ее обнаружили, неизвестно.