16:14, 17 октября 2025Из жизни

Обычные львы ушли из пустыни и стали морскими

В Намибии пустынные львы научились охотиться на морских котиков
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бельгийский фотограф Грит Ван Мальдерен стал наблюдать за адаптацией пустынных львов на берегу океана в Намибии и поделился своими открытиями. Об этом пишет «Би-би-си».

Мальдерен смог запечатлеть на камеру львицу по кличке Гамма, охранявшую тушу морского котика, лежа у Атлантического океана. Сейчас ей уже 3,5 года, фотограф следит за ней с детства. Он рассказал, что хищница способна поймать 40 котиков за одну ночь.

Гамма относится к единственной в мире группе львов, которые поселились на берегу океана и научились охотиться на морских животных. Раньше они жили в пустынях Намибии, известных особенно засушливыми условиями, но в поисках еды ушли к воде.

«Морские львы», как их прозвали зоологи, изменили свои охотничьи привычки и начали питаться фламинго, бакланами и морскими котиками. Они отличаются атлетичным телосложением и способностью утолять жажду с помощью еды, а не питьевой воды. По словам Мальдерена, пустынные львы выносливы и стойки.

Новое поколение хищников стало жить на берегу океана в 2017 году. Однако их нельзя назвать первопроходцами. Их предки жили на пляжах в 1980-х годах, но вернулись в пустыни из-за столкновений с местными фермерами. Сейчас люди относятся к львам более бережно и стараются сохранять с ними безопасную дистанцию.

Ранее сообщалось, что в Намибии львица растерзала известного бизнесмена Бернда Кеббеля. Она напала на мужчину, когда тот вышел из палатки, чтобы сходить в туалет.

