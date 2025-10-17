Силовые структуры
14:13, 17 октября 2025Силовые структуры

Оказавшийся в СИЗО россиянин прислал возлюбленной крышку гроба

Под Иваново мужчина прислал возлюбленной крышку гроба из мести и попал в СИЗО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Под Иваново оказавшийся в СИЗО мужчина прислал возлюбленной крышку гроба после их расставания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza

По данным канала, девушка встречалась с фигурантом в течение пяти месяцев, а потом решила расстаться, и он стал мстить. Мужчина угрожал ей и ее семье, писал оскорбления родителям, составлял анкеты с ее фотографиями на сайтах эскорт-услуг, прокалывал шины ее автомобиля, взламывал камеры домашнего видеонаблюдения и шантажировал. Весной этого года он несколько раз громил дом женщины, ставил ее под холодный душ и крал ключи от квартиры и машины. В какой-то момент он спросил мать потерпевшей, успела ли та заказать гроб для дочери, а на следующий день под воротами дома девушки оказалась крышка гроба.

Пострадавшая написала восемь заявлений в полицию. Злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям за изготовление порнографии, нарушении неприкосновенности частной жизни и неправомерный доступ к компьютерной информации. Его поместили под стражу, но он продолжает присылать ей записки с угрозами.

Ранее сообщалось, что в Городце задержан 70-летний местный житель, решивший заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука.

