Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

В Городце задержан пенсионер, поджегший возлюбленную на глазах у внука

В Городце задержан 70-летний местный житель, решивший заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Пенсионера задержали по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По данным канала, мужчина поссорился с пострадавшей и поэтому решил ее сжечь. Все произошло в квартире. Он облил женщину бензином и поджег. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание. Находившиеся в доме внук и еще четыре жителя дома были эвакуированы. Потерпевшая с ожогами госпитализирована.

