Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:07, 16 октября 2025Силовые структуры

Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

В Городце задержан пенсионер, поджегший возлюбленную на глазах у внука
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Городце задержан 70-летний местный житель, решивший заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Пенсионера задержали по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По данным канала, мужчина поссорился с пострадавшей и поэтому решил ее сжечь. Все произошло в квартире. Он облил женщину бензином и поджег. Прибывшие на место спасатели потушили возгорание. Находившиеся в доме внук и еще четыре жителя дома были эвакуированы. Потерпевшая с ожогами госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге возбудили дело против 68-летнего местного жителя, поджегшего 49-летнего спящего бездомного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Названы районы Москвы с самыми выгодными условиями по ипотеке

    С семейной парой россиян жестоко расправились во время отпуска в Армении

    Россиянам предложили выбрать имя детенышу орангутангов Бату и Мишель

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости