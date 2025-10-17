Мир
Орбан потребовал от ЕС начала переговоров с Россией

Орбан раскритиковал ЕС за «военный психоз» и потребовал начала переговоров с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европа охвачена военным психозом, вместо эскалации конфликта европейские лидеры должны начать переговоры с Россией, призвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.

Венгерский политик раскритиковал позицию руководства Европейского союза (ЕС), отметив отсутствие мандата у председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на ведение переговоров о войне.

«Европа охвачена военным психозом. Вместо этого лидеры должны проснуться и взять на себя ответственность за достижение настоящего мира. Сейчас время для переговоров!» — добавил Орбан.

Ранее он потребовал от стран ЕС начать «прямые переговоры с Россией о прекращении огня».

