Орбан потребовал от ЕС начала переговоров с Россией

Европа охвачена военным психозом, вместо эскалации конфликта европейские лидеры должны начать переговоры с Россией, призвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.
Венгерский политик раскритиковал позицию руководства Европейского союза (ЕС), отметив отсутствие мандата у председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на ведение переговоров о войне.
«Европа охвачена военным психозом. Вместо этого лидеры должны проснуться и взять на себя ответственность за достижение настоящего мира. Сейчас время для переговоров!» — добавил Орбан.
Ранее он потребовал от стран ЕС начать «прямые переговоры с Россией о прекращении огня».