Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 17 октября 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности сотрудничества разведки Украины и США

Politico: Разведслужбы Украины и США начали более активно кооперироваться
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Разведывательные службы Украины и США начали более активно кооперироваться. Подробности сотрудничества силовых структур двух стран рассказал украинский чиновник на условиях анонимности в интервью Politico.

«Разведывательные службы сотрудничают очень активно. Но для нас важнее, чтобы они помогли понять намерения России, помогли и с противовоздушной обороной», — заявил он.

Отмечается, что еще одним плюсом для Киева является начало производства большего количества беспилотников и ракет. Издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в этом году их производство заметно увеличилось.

12 октября газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам. США, по ее данным, принимают участие во всех этапах планирования таких атак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

    46-летняя звезда сериала «Кухня» едва не оголилась на камеру

    Зеленский встретился с производителем Patriot

    Орбан назвал сроки встречи Путина и Трампа в Венгрии

    Живущая в Европе россиянка приехала на родину и удивилась полным ресторанам

    Анонсирован смартфон с самым быстрым на рынке экраном

    Европа захотела сотрудничать с талибами

    Россиян предупредили о схеме мошенников с договорами на газовое оборудование

    Раскрыты подробности сотрудничества разведки Украины и США

    В США придумали способ вычислять суда российского «теневого флота»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости