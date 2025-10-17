Раскрыты подробности сотрудничества разведки Украины и США

Politico: Разведслужбы Украины и США начали более активно кооперироваться

Разведывательные службы Украины и США начали более активно кооперироваться. Подробности сотрудничества силовых структур двух стран рассказал украинский чиновник на условиях анонимности в интервью Politico.

«Разведывательные службы сотрудничают очень активно. Но для нас важнее, чтобы они помогли понять намерения России, помогли и с противовоздушной обороной», — заявил он.

Отмечается, что еще одним плюсом для Киева является начало производства большего количества беспилотников и ракет. Издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в этом году их производство заметно увеличилось.

12 октября газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что США уже несколько месяцев помогают Украине наносить удары по российским энергетическим объектам. США, по ее данным, принимают участие во всех этапах планирования таких атак.