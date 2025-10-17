Помощь боевикам в Сирии обернулась для россиянина арестом

Россиянина арестовали за финансирование террористов в Сирии

В Забайкальском крае сотрудники регионального управления ФСБ России задержали пособника международных террористов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, россиянин оказывал финансовую поддержку действовавшим на территории Сирии боевикам. Он намеренно делал денежные переводы на приобретение вооружения, транспорта, амуниции и на пропаганду идеологии запрещенного движения.

Дома у задержанного в ходе обыска изъяли средства связи, платежные инструменты и другие улики. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Саратове суд рассмотрит дело против 16-летнего подростка, вступившего в террористическую организацию.