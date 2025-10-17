Забота о себе
Популярный миф о хлебе на закваске назвали спекуляцией

Биотехнолог Золотарева опровергла миф об опасности хлеба на закваске
Александра Лисица
Фото: freepik / Freepik

Хлеб на закваске не представляет опасности для здоровья, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Этот популярный в соцсетях миф она опровергла в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Золотаревой, некоторые пользователи соцсетей и диетологи считают, что хлеб на закваске опасен. Они объясняют это тем, что входящие в состав продукта дрожжи негативно влияют на микрофлору кишечника, провоцируют дефицит полезных веществ, запускают процесс гниения и вызывают лишний вес.

Однако биотехнолог заверила, что в действительности хлеб на закваске не вредит здоровью. «При попадании в печь, разогретую до температуры 200 градусов Цельсия, все дрожжи, находящиеся в тесте, погибают», — отметила Золотарева. Она также назвала утверждение об опасности дрожжей спекуляцией.

«Психологически этот миф привлекателен, так как предлагает простое объяснение сложных проблем: виноваты не несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни, а конкретный "враг" — дрожжи», — добавила биотехнолог.

Специалистка также подчеркнула, что дрожжи — это продукт, который человечество использует тысячелетиями. А утверждения о том, что они вредят здоровью, были опровергнуты многими авторитетными исследованиями.

