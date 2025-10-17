Мир
07:04, 17 октября 2025

Предсказан сценарий возможной операции США в Венесуэле

Политолог Дудаков: Есть сомнения в том, что у США получится свергнуть Мадуро
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа разрешить ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле для дестабилизации обстановки и свержения действующего президента Николаса Мадуро вряд ли увенчается успехом, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«В это, честно говоря, больше верится, чем в то, что будет какая-то военная операция против Венесуэлы. (…) Другое дело, что все попытки американских спецслужб устроить свержение власти в Венесуэле за последние десятилетия заканчивались провалом. (…) Сейчас попытка еще одна, очередная, но, честно говоря, есть все-таки сомнения в том, что у США что-либо получится, учитывая, что сейчас ситуация сильно отличается от 2019 года. То есть мы видим огромное количество утечек в американской прессе, это говорит о том, что далеко не все в ЦРУ лояльны Трампу», — сказал Дудаков.

Он отметил, что у США вряд ли получится организовать серьезную блокаду Венесуэлы.

«Американцы будут усиливать свое давление на Венесуэлу, надеясь устроить там раскол элиты и отставку Мадуро, но пока что у них ничего не получается», — подытожил политолог.

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, писало, что Белый дом якобы разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле. Цель — дестабилизация правительства Мадуро. Как указали журналисты, тайная операция является так называемым «последним шагом США» в отношении Венесуэлы.

