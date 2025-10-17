Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:13, 17 октября 2025Мир

Премьер Словакии необычно похвалил русских

Фицо: Русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки. Таким образом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался о планах Запада «поставить Россию на колени».

«Русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки», — написал он.

По словам главы словацкого правительства, уже через три месяца после начала конфликта Киеву было предложено готовое мирное соглашение, однако представители стран Запада во главе с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном убедили украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от мира.

Ранее Фицо заявил, что Джонсон был заинтересован в продолжении конфликта на Украине. По его словам, экс-премьер лоббировал интересы производителя вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на российском химическом заводе. Там производят взрывчатые вещества и утилизируют оружие

    МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику

    Украинская делегация захотела убедить Трампа передать Tomahawk одним способом

    Политик умер в прямом эфире

    Раскрыто число пострадавших при мощном взрыве на российском химическом заводе

    Путин обратился к Симоньян со словами «ты справишься»

    В зоне СВО заметили УАЗ с «Максимами»

    На Украине подтвердили удар новым типом авиабомбы по Николаеву

    Раскрыт план Трампа по Tomahawk для Украины

    Названа предварительная причина мощного взрыва на российском химическом заводе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости