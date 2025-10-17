Фицо: Русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки

Русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки. Таким образом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался о планах Запада «поставить Россию на колени».

«Русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки», — написал он.

По словам главы словацкого правительства, уже через три месяца после начала конфликта Киеву было предложено готовое мирное соглашение, однако представители стран Запада во главе с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном убедили украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от мира.

Ранее Фицо заявил, что Джонсон был заинтересован в продолжении конфликта на Украине. По его словам, экс-премьер лоббировал интересы производителя вооружений.