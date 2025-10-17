Путин призвал энергокомпании не перекладывать затраты на потребителей

Путин: Затраты энергокомпаний не должны перекладываться в потребительские тарифы

Энергокомпании не должны включать собственные затраты на расширение инфраструктуры в потребительские тарифы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Подчеркну, что затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф на плечи потребителей, необходимы более гибкие решения», — сказал Путин, пояснив, что имеет в виду, в частности, нормативные новации, управление спросом на электроэнергию и механизмы поддержки инвестиций в ТЭКе.

Ранее Путин на фоне роста энергодефицита потребовал строить новые электростанции в России.