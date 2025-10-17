Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:16, 16 октября 2025Экономика

Путин призвал энергокомпании не перекладывать затраты на потребителей

Путин: Затраты энергокомпаний не должны перекладываться в потребительские тарифы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Энергокомпании не должны включать собственные затраты на расширение инфраструктуры в потребительские тарифы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Подчеркну, что затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф на плечи потребителей, необходимы более гибкие решения», — сказал Путин, пояснив, что имеет в виду, в частности, нормативные новации, управление спросом на электроэнергию и механизмы поддержки инвестиций в ТЭКе.

Ранее Путин на фоне роста энергодефицита потребовал строить новые электростанции в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о долгом разговоре с Путиным. О чем они договорились?

    Исполнявшая на улице запрещенную песню певица получила срок

    Дегтярев оценил первое признание дискриминации в отношении российских атлетов

    Умер звезда «Великолепного века» Ариф Эркин Гюзельбейоглу

    В Венгрии отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

    ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области

    Гибель военкора Зуева объяснили попыткой Киева блокировать объективную информацию

    Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе России

    Путин заявил о стратегической инициативе российских войск в зоне СВО

    Путин поддержал идею Трампа о встрече в Будапеште

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости