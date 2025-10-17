Путин заявил Трампу о террористических методах Киева

Путин заявил Трампу, что Киев прибегает к террористическим методам

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу, что Киев прибегает к террористическим методам в ходе конфликта, например, наносит удары по гражданским целям. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

«Киевский режим прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической структуры, на которые мы вынуждены соответствующим образом отвечать», — поделился чиновник.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, она планируется в Будапеште.