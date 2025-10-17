Россия
19:48, 17 октября 2025

Раскрыто число пострадавших при мощном взрыве на российском химическом заводе

Хабиров: Восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Стерлитамаке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Восемь человек пострадали при взрыве на химическом заводе «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале.

«Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка — в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других – состояние средней тяжести, угрозы жизни нет», — написал он.

По словам политика, на месте происшествия продолжаются поиски. На данный момент остальные сотрудники предприятия находятся вне периметра взрыва, добавил Хабиров.

О мощном взрыве на заводе «Авангард» в башкирском городе стало известно 17 октября. Последствия попали на камеру видеонаблюдения. Взрыв был такой силы, что после детонации в расположенных неподалеку от завода районах у машин сработала сигнализация.

