Раскрыто меню рабочего обеда Трампа и Зеленского

Трамп угостил Зеленского в Белом доме жареной курицей и салатом с артишоками

Журналисты Reuters раскрыли меню обеда в Белом доме, где прошли переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Политиков угощали салатом с артишоками, тертым фенхелем и лимонной уксусной заправкой, жареной курицей с бататом, фрикасе с горошком, рукколой и розмариновым айоли. На десерт предлагались яблоки сорта Макинтош и карамельный шифон с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Белом доме 17 октября. После переговоров украинский лидер созвонился с европейскими коллегами. Трамп назвал встречу «очень интересной и радушной».