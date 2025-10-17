Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:45, 17 октября 2025Мир

Раскрыто меню рабочего обеда Трампа и Зеленского

Трамп угостил Зеленского в Белом доме жареной курицей и салатом с артишоками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Трампа и Зеленского

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Журналисты Reuters раскрыли меню обеда в Белом доме, где прошли переговоры президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Политиков угощали салатом с артишоками, тертым фенхелем и лимонной уксусной заправкой, жареной курицей с бататом, фрикасе с горошком, рукколой и розмариновым айоли. На десерт предлагались яблоки сорта Макинтош и карамельный шифон с мороженым из клементина и ежевичным соусом.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Белом доме 17 октября. После переговоров украинский лидер созвонился с европейскими коллегами. Трамп назвал встречу «очень интересной и радушной».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп придумал новый способ завершить конфликт на Украине

    Зеленский вновь заговорил о прекращении огня на Украине

    Зеленский сообщил об обсуждениях гарантий безопасности с Трампом

    Зеленский назвал Путина своим врагом

    Белый дом сопроводил фото с Трампом и Зеленским подписью о сделке с НАТО

    Оксана Самойлова разводится с Джиганом. Что случилось у «самой уставшей семьи России» и как они поделят роскошное имущество?

    «Он имел в руках все». Архитектора перестройки Яковлева считают главным в деле уничтожения СССР. Так ли это на самом деле?

    Зеленский высказался по вопросу территорий

    Трамп прокомментировал встречу с Зеленским

    Зеленский рассказал о договоренности с Трампом по Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости