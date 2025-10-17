Раскрыты последствия разговора Путина и Трампа для Зеленского

Newsweek: Окружение Зеленского усомнилось в планах после диалога Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом заставило окружение главы Украины Владимира Зеленского усомниться в своих планах. Об этом написал журнал Newsweek.

По словам журналистов, подготовка встречи Зеленского с Трампом быстро ушла на второй план на фоне договоренностей глав России и США. Это «поставило под сомнение планы Украины завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского».

Кроме того, украинские и западные эксперты задумались о роли Зеленского в урегулировании украинского кризиса.

Путин и Трамп провели двухчасовой разговор накануне, 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.