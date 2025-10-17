Разговор Путина и Трампа стал сюрпризом для Зеленского

Разговор президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина стал сюрпризом для украинского лидера Владимира Зеленского, об этом сообщает Axios.

Издание отмечает, что Зеленский в последние дни был весьма оптимистично настроен относительно своей запланированной встречи с Трампом и готовности президента поставить ракеты большой дальности Киеву.

«Однако вскоре после приземления на авиабазе Эндрюс украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — наименее дружественной по отношению к Украине стране в Европейском Союзе», — говорится в публикации.

Трамп 16 октября провел двухчасовой разговор с Путиным. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

Российский лидер заявил Трампу, что ракеты не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям России и США и урегулированию конфликта на Украине, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.