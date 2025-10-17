Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:19, 17 октября 2025Бывший СССР

Разговор Путина и Трампа стал сюрпризом для Зеленского

Axios: Разговор Путина и Трампа стал сюрпризом для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Разговор президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина стал сюрпризом для украинского лидера Владимира Зеленского, об этом сообщает Axios.

Издание отмечает, что Зеленский в последние дни был весьма оптимистично настроен относительно своей запланированной встречи с Трампом и готовности президента поставить ракеты большой дальности Киеву.

«Однако вскоре после приземления на авиабазе Эндрюс украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — наименее дружественной по отношению к Украине стране в Европейском Союзе», — говорится в публикации.

Трамп 16 октября провел двухчасовой разговор с Путиным. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс».

Российский лидер заявил Трампу, что ракеты не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям России и США и урегулированию конфликта на Украине, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы встретимся в Будапеште». Путин и Трамп договорились о встрече за несколько часов до визита Зеленского в США. Что от нее ждать?

    Мужчина инсценировал собственные похороны ради проверки

    Пенсионерка одним жестом раскрыла местоположение ВСУ в ДНР

    Еще четыре российских аэропорта ограничили полеты

    Журналист высмеял приезд делегации Зеленского в США

    В офисе генсека ООН прокомментировали гибель военкора Зуева

    Муж спустя годы брака узнал об особенности жены из-за выброшенной арбузной корочки

    Разговор Путина и Трампа стал сюрпризом для Зеленского

    Минфин заявил о переходе российской экономики к устойчивому росту

    Российский рынок акций взлетел после разговора Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости