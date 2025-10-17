Силовые структуры
08:58, 17 октября 2025Силовые структуры

Россиян предупредили о схеме мошенников с договорами на газовое оборудование

В МВД предупредили россиян о мошенничестве с договорами на газовое оборудование
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мошенники начали внедрять новую схему обмана под предлогом оформления документов на техобслуживание газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Известно, что мошенничество связано с изменениями законодательства России от 2023 года, когда договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) подписывали только со специализированной организацией.

В МВД предупредили, что мошенники звонят россиянам и ссылаются якобы на изменения в законе, чтобы призвать заключить договор на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО со специализированной организацией. Злоумышленники называют номер талона для подписания документа и просят подтвердить его на сайте, который является фишинговым.

Ранее россиянам раскрыли популярную мошенническую схему. В МВД объяснили, что преступники начали создавать в мессенджерах аккаунты, предлагающие услуги по перегону и покупке автомобилей из-за рубежа.

