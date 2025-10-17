Россиян предупредили о схеме мошенников с договорами на газовое оборудование

Мошенники начали внедрять новую схему обмана под предлогом оформления документов на техобслуживание газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Известно, что мошенничество связано с изменениями законодательства России от 2023 года, когда договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) подписывали только со специализированной организацией.

В МВД предупредили, что мошенники звонят россиянам и ссылаются якобы на изменения в законе, чтобы призвать заключить договор на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО со специализированной организацией. Злоумышленники называют номер талона для подписания документа и просят подтвердить его на сайте, который является фишинговым.

