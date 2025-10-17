Забота о себе
18:33, 17 октября 2025Забота о себе

Россиянам раскрыли простой рецепт хорошего самочувствия

Эндокринолог Павлова: Если сидеть на полчаса в день меньше, улучшится метаболизм
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Ежедневная активность критически важна для здоровья организма, считает врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Простой рецепт хорошего самочувствия она раскрыла в Telegram-канале.

Павлова сослалась на исследование, которое показало: метаболизм улучшается, если сидеть всего на полчаса в день меньше. Это значит, что организм начинает эффективнее сжигать жир и преобразовывать пищу в энергию, объяснила доктор.

Чтобы выработать привычку меньше сидеть, Павлова посоветовала подниматься по лестнице вместо лифта хотя бы раз в день и стараться ходить, а не сидеть во время разговора по телефону или записи голосовых сообщений. Кроме того, врач порекомендовала оборудовать рабочее место, за которым нужно стоять, а не сидеть.

Помимо этого, врач призвала ставить специальные будильники на дневное время. «Каждый раз когда звенит будильник, делайте небольшую зарядку или прогуливайтесь по офису или квартире», — дала совет эндокринолог.

Ранее Павлова назвала четыре научно доказанных способа сохранить здоровье мозга. Прежде всего она рекомендовала следить за режимом сна: ложиться примерно в одно и то же время и спать не менее семи-девяти часов.

