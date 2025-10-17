Россия
09:25, 17 октября 2025

Россияне заметили окровавленного человека под окнами дома

Екатеринбуржцы заметили окровавленного человека под окнами дома на Соболева
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жители Екатеринбурга заметили окровавленного человека под окнами многоэтажного дома на улице Соболева. Об этом стало известно Е1.ru.

Россияне сообщили, что сначала услышали грохот. Когда один из жильцов выглянул в окно, то заметил мужчину, лежащего на асфальте. Тот не подавал признаков жизни.

Другой горожанин отметил, что сосед упал с высоты примерно в семь утра. После его труп накрыли черным мешком, а к месту происшествия прибыли сотрудники полиции и медики.

В свердловском управлении Следственного комитета России произошедшее пока не комментировали.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге восьмиклассник выпал из окна квартиры в доме на Комендантском проспекте. Все произошло из-за выключенного компьютера.

Еще раньше в Санкт-Петербурге девятилетнего ребенка с поломанными ребрами нашли под окнами многоэтажного дома на Кондратьевском проспекте.

    Все новости