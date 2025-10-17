Россиянин объяснил причину расправы над сестрой и ее мужем

Задержанный под Ростовом мужчина рассказал, что случайно убил сестру и ее мужа

Задержанный в Ростовской области мужчина рассказал, как расправился с сестрой и ее мужем. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Don Mash.

На кадрах задержанный мужчина в разговоре с оперативниками заявил, что он приехал из Африки, а преступление произошло случайно.

По данным следствия, 49-летний подозреваемый поссорился с пострадавшими и нанес им множественные удары тупым предметом. Травмы, полученные потерпевшими, оказались несовместимы с жизнью. После этого мужчина скрылся с места преступления.

До этого появилась информация, что задержанный приехал в гости к сестре, где они поссорились. После чего злоумышленник схватил молоток и стал избивать супругов.

Ранее сообщалось, что россиянин забил насмерть сестру и ее мужа молотком и скрылся.