15:07, 17 октября 2025Силовые структуры

Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

В Ростовской области полиция ищет мужчину, убившего сестру и ее мужа молотком
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ростовской области полиция разыскивает мужчину, который в Каменск-Шахтинском забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

Подозреваемый — 49-летний Федор Миляев, 02.03.1976 года рождения. Полицейские отметили особые приметы фигуранта — рост 170-180 сантиметров. Это мужчина славянской внешности крепкого телосложения с короткой стрижкой и короткой бородой.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство»).

По данным Telegram-канала «112», подозреваемый приехал в гости к сестре и они поссорились. В ответ он схватил молоток и избил супругов так, что они не выжили.

По информации правоохранителей, после расправы он скрылся на автомобиле марки Reno Logan серого цвета с государственным регистрационным знаком Н966ЕО181.

