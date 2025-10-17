Россия
11:03, 17 октября 2025

Россиянин выбрался на кондиционер на высоте шестого этажа и рухнул вниз

Москвич выбрался на кондиционер на высоте шестого этажа и рухнул вниз
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Житель Москвы выбрался на кондиционер на высоте шестого этажа дома на Перовском шоссе и рухнул вниз. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

По сведениям издания, россиянину 20 лет. Очевидцы отметили, что молодой человек до падения вел себя неадекватно.

Юношу удалось спасти, его с многочисленными травмами отвезли в центр НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге мать пришла в гости к 16-летней дочери и нашла ее лежащей без чувств на кровати рядом с другом. Следователи начали проводить проверку по факту случившегося.

Еще раньше в Москве женщина обнаружила 21-летнего сына с ранами и порезами после того, как тот пришел из военкомата, где его признали годным к службе в армии.

