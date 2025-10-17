Россиянин забрал себе флаг со здания прокуратуры и поплатился

Петербуржец забрал себе флаг со здания прокуратуры и попал под уголовную статью

Житель Санкт-Петербурга забрал себе флаг со здания прокуратуры, расположенного в Петродворцовом районе, и поплатился. Россиянин попал под уголовную статью, об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, мужчина 16 октября украл триколор около семи часов утра. Полиция незамедлительно организовала поиски преступника.

Человека, которого зафиксировала камера на Дворцовом проспекте, обнаружили быстро. Им оказался 33-летний горожанин. В отношении него возбуждено дело о надругательстве над государственным флагом. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.

До этого сообщалось, что в Бердске Новосибирской области компания школьников сорвала российский флаг со столба.

Ранее следователи захотели лишить гражданства семьи детей, топтавших флаг в Обнинске Калужской области.