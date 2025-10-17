Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:59, 17 октября 2025Россия

Россиянин забрал себе флаг со здания прокуратуры и поплатился

Петербуржец забрал себе флаг со здания прокуратуры и попал под уголовную статью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Житель Санкт-Петербурга забрал себе флаг со здания прокуратуры, расположенного в Петродворцовом районе, и поплатился. Россиянин попал под уголовную статью, об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, мужчина 16 октября украл триколор около семи часов утра. Полиция незамедлительно организовала поиски преступника.

Человека, которого зафиксировала камера на Дворцовом проспекте, обнаружили быстро. Им оказался 33-летний горожанин. В отношении него возбуждено дело о надругательстве над государственным флагом. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.

До этого сообщалось, что в Бердске Новосибирской области компания школьников сорвала российский флаг со столба.

Ранее следователи захотели лишить гражданства семьи детей, топтавших флаг в Обнинске Калужской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в российской воинской части

    Мигранты с детьми сбежали в российскую тайгу по одной причине

    Энергетики и газировки стали самыми популярными товарами у российских студентов

    Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

    В США подобрали Украине дальнобойное оружие вместо Tomahawk

    Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

    На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

    Российский фондовый рынок взлетел

    Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости