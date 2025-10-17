Россиянка лишилась рейса из-за панической атаки и захотела засудить авиакомпанию

Россиянка из Королева лишилась рейса Etihad из-за панической атаки

Россиянка из Королева лишилась рейса из-за панической атаки и захотела отсудить у авиакомпании Etihad деньги за неиспользованный билет. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что Елена купила билет через «Суперкассу» и должна была вылететь из Москвы в неизвестном направлении. Она отдала за перелет 149 тысяч рублей. Однако перед вылетом туристка почувствовала себя плохо: она пожаловалась на паническую атаку и гипертонию I степени.

Не попав на рейс, женщина решила вернуть потраченные средства, однако «Суперкасса» перечислила ей лишь 10 тысяч рублей. А авиакомпания и вовсе отказалась выплачивать деньги, поскольку билет был невозвратный. Тогда Елена обратилась в суд Королева, а тот применил для решения вопроса законодательство страны перевозчика — ОАЭ. Иск россиянки не был удовлетворен.

