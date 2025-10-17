Россия
Российская школьница залила перцовым баллончиком старшеклассниц

На Камчатке школьница залила перцовым баллончиком старшеклассниц
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gera Photo / Shutterstock / Fotodom

В Петропавловске-Камчатском семиклассница залила перцовым баллончиком старшеклассниц, одну из них доставили в больницу. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным канала, между школьницами произошел конфликт, в результате которого подросток распылила содержимое перцового баллончика в сторону двух восьмиклассниц.

Изначально сообщалось, что одну из девочек госпитализировали. Однако после осмотра медиков ее отпустили, так как необходимости в стационарном лечении не было.

Ранее в Белгороде неизвестная распылила в лицо 14-летней школьнице перцовый баллончик. У пострадавшей диагностировали химический ожог глаз.

