СберСити ввел в оборот первые на строительном рынке РФ углеродные единицы

Застройщик СберСити вывел на рынок первые в стройотрасли РФ углеродные единицы

Застройщик смарт-района СберСити на западе Москвы, компания «Рублево-Архангельское» ввела в оборот первые углеродные единицы — это первый выпуск, реализованный в отечественном строительном секторе. В обращение было выпущено 1997 углеродных единиц, или 1997 тонн углекислого газа, эквивалентных объему сокращения выбросов парниковых газов. Выпуск реализован в Российском реестре углеродных единиц, оператором является АО «Контур».

Сокращение выбросов парниковых газов реализовали в рамках климатического проекта «Энергоэффективные решения СберСити комплексной застройки территории Рублево-Архангельское для очередей строительства 1-4». В общей сложности в Реестре зарегистрировано три климатических проекта СберСити, которые включают в себя комплекс инженерных решений по энергоснабжению и ответственному энергопотреблению на территории нового смарт-района столицы. Вышеуказанные проекты — первые климатические проекты в строительной сфере, зарегистрированные в Российском реестре углеродных единиц. В 2025 году их верификацию провел аккредитованный орган в соответствии с законодательством РФ.

Реализация инновационных технологий, в том числе решения собственной разработки, позволила объединить их в три климатических проекта СберСити. Так, в период с 2024 по 2033 годы сокращение выбросов парниковых газов составит 306 193 углеродные единицы, с 2028-го по 2037-й — 661 773 углеродные единицы, а с 2031-го по 2040-й — 466 685 углеродных единиц. Предполагается, что совокупный ожидаемый эффект сокращения выбросов парниковых газов от поэтапной реализации комплекса климатических проектов за период с 2024 по 2040 годы составит более 1,4 миллиона тонн СО2-эквивалента — условной единицы, по которой оценивают выбросы парниковых газов и их воздействие на климат.

Генеральный директор застройщика «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев подчеркнул, что углеродная нейтральность является важнейшим фактором и показателем рационального использования ресурсов и сохранения окружающей среды. Развитие «умных» городов, продолжил он, нельзя представить без внедрения зеленых технологий, решающих важнейшие задачи по улучшению экологической обстановки и повышению уровня комфорта городской среды. «Сегодня в СберСити разработана экологическая стратегия энергоснабжения на уровне целого района с собственными инновационными разработками. Фокус на инновационных технологических решениях, направленных на сокращение парниковых газов, позволил СберСити первым на отечественном строительном рынке зарегистрировать климатические проекты и реализовать выпуск углеродных единиц», — заявил Лихачев. На данный момент была выпущена лишь небольшая доля углеродных единиц от запланированного объема, однако по мере реализации проектов их доля будет расти. Генеральный директор застройщика «Рублево-Архангельское» высказал уверенность, что их опыт станет еще одним импульсом для развития экологической повестки не только в строительной сфере, но и в России в целом.

По словам гендиректора АО «Контур» Оксаны Гогунской, выпуск углеродных единиц является важным событием для строительного рынка, а для климатического проекта СберСити это выход на новый уровень. «Оператор Реестра углеродных единиц поддерживает такие инициативы, они способствуют становлению экологической повестки как в отдельной сфере, так на национальном уровне, а также драйвят развитие и внедрение зеленых инноваций. Развитие же климатических проектов в строительстве приобретает особую значимость ввиду ряда объективных факторов, оказывающих существенное и долгосрочное влияние на будущее и жизнь следующих поколений», — прокомментировала нововведение гендиректор АО «Контур» Оксана Гогунская.

Ранее сообщалось, что в смарт-районе СберСити построят полигон для тестирования инноваций. Он станет крупнейшим в Европе.