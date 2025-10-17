Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:20, 17 октября 2025Россия

Считавшийся пропавшим без вести боец СВО нашелся спустя четыре месяца живым и не в плену

Четыре месяца оборонявшего лесополосу бойца СВО признали пропавшим без вести
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Считавшийся пропавшим без вести боец специальной военной операции (СВО) из Оренбургской области нашелся спустя четыре месяца живым и не в плену. Об этом сообщает издание «Илецкая защита».

Летом 2025 года мужчина отправился на штурм лесопосадки. После этого никаких данных о его судьбе не было. За прошедшее с тех пор время солдата уже успели объявить пропавшим без вести. В сентябре военнослужащий неожиданно вышел на связь.

Оказалось, что все это время боец удерживал ту самую лесопосадку вместе с сослуживцем. Мужчина признался, что им «было тяжело». Лесополоса находилась в поле видимости противника, поэтому солдатам приходилось рисковать, собирая пшеницу с поля и употребляя для питья дождевую воду. Примерно через неделю к ним пришла подмога, однако приказа оставлять позицию не поступало. Командование подало рапорт о представлении бойца к госнаграде.

Ранее стало известно о российском солдате, который на протяжении 63 дней оборонял занятую позицию на необитаемом острове в зоне СВО. Помощь бойцу все это время приходила с неба – предметами первой необходимости его снабжали с помощью беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на гибель российского военкора

    В Раде объяснили «безумные» потери при обстрелах учебных полигонов ВСУ

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости