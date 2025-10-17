Наука и техника
14:43, 17 октября 2025

S.T.A.L.K.E.R. 2 получит русскую озвучку

Для украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2 фанаты выпустят русскую озвучку
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Immersive Realistic Gameplay / YouTube

Популярная игра украинской студии S.T.A.L.K.E.R. 2 появится с русской озвучкой. Об этом сообщает портал PlayGround.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября 2024 года. В игре есть украинская и английская озвучки, русский язык присутствует только в виде субтитров. Российская студия Eloquence Studio рассказала, что выпустила фанатскую озвучку для тайтла. В настоящий момент пользователи компьютеров могут скачать тестовую версию.

Энтузиасты рассказали, что перевели и озвучили основной сюжет игры. Им удалось озвучить все квесты и возможные ветки прохождения до встречи главного героя Скифа с военным Коршуновым и ученым Далиным на Терриконе. Также специалисты озвучили на русском языке большинство неигровых персонажей (NPC) в Залесье, на Химзавод и Свалке.

Протагониста Скифа озвучил актер Константин Маковкин, Стрелка — энтузиаст под ником Will Everek, полковника Коршунова — Иван Исаенко. Всего в работе над локализацией игры приняли участие 80 актеров и специалистов дубляжа. Публичный релиз фанатской озвучки будет доступен до конца октября.

Напомним, что во всех вышедших до S.T.A.L.K.E.R. 2 игр серии русский язык был основным. Однако в новой игре он появился только в текстовом виде.

В конце сентября S.T.A.L.K.E.R. 2 украинской студии GSC Game World получила крупное обновление. В игру добавили прибор ночного видения (ПНВ), аномалию «Огненный шар», новое оружие и прочий контент.

