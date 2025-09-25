Наука и техника
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила крупное обновление

В S.T.A.L.K.E.R. 2 появились прибор ночного видения, новые оружие и функции
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра «S.T.A.L.K.E.R. 2» 

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 украинской студии GSC Game World получила крупное обновление. Об этом сообщили на странице тайтла в Steam.

Масштабный апдейт вышел под названием Night of the Hunter («Ночь охотников»). Главной особенностью патча, который получил номер 1.6, стало появление прибора ночного видения (ПНВ), облегчающего путешествия по Зоне в темное время суток и ведение ночных боев.

Также в игре обновили прицел и лазерный указатель для оружия, провели ребаланс добычи в тайниках по всей Зоне, позволили неигровым персонажам (NPC) обыскивать мутантов, пересмотрели точки появления мутантов-контролеров, разрешили геймерам сортировать добычу в тайнике.

Разработчики GSC Game World отчитались о появлении нового контента в игре. В S.T.A.L.K.E.R. 2 появились новая аномалия «Огенный шар», оружие «Драгунка», новые уникальные прически у женских персонажей. Кроме того, патч 1.6 исправил ошибки искусственного интеллекта (ИИ). Например, баги, из-за которых противники не умели прятаться за деревьями и неполадки, позволяющие мутантам-кровососам постоянно оставаться невидимыми.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла в 20 ноября 2024 года. Со старта игра доступна на персональных компьютерах (ПК) и консолях Xbox Series.

В конце августа стало известно, что видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5 20 ноября. Судя по всему, в этот день перестанет действовать соглашение с Microsoft, по которому игра была консольным эксклюзивом Xbox.

