Стало известно о гибели 10-летнего ребенка из-за обстрела ВСУ

Сальдо: Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли из-за обстрела ВСУ в Алешках
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли из-за обстрела Алешек Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Удары украинских террористов унесли жизни трех мирных жителей. Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в ходе интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках», — написал он.

По словам главы региона, также в результате ударов со стороны украинских войск пострадал Дом культуры «Мелиоратор» в Каховке и загорелся топливный резервуар на АЗС в Каланчаке. Кроме того, атакованы оказались Великая Лепетиха, Днепряны, Казачьи Лагеря, Князе-Григорьевка, Корсунка, Малая Лепетиха, Новая Каховка, Пролетарка и Сергеевка.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль все острова на Днепре в Херсонской области. Последним из них стал остров Переяславский.

