Стало известно о планах Зеленского на встречу с Трампом

CBS News: Зеленский хочет усиления военной поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поднять тему расширения военной поддержки от США на встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом стало известно CBS News.

По словам источников издания, Зеленский намерен добиться не только поставок ракет Tomahawk и усиления систем противовоздушной обороны (ПВО), но и увеличения обмена разведданными между США и Украиной, что якобы должно помочь Киеву наносить удары по энергетике России.

Помимо этого, Зеленский, как пишет издание, хочет обговорить приобретение оборудования для модернизации существующих систем вооружения, включая истребители F-16.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев заявил, что вопрос о передаче Украине ракет Tomahawk поставлен на паузу. По словам нардепа, Зеленский на встрече 17 октября будет обсуждать с Трампом передачу Киеву средств ПВО.