ТАСС: Взятие Приволья и Алексеевки ухудшит положение ВСУ в Вишневом

Взятие Приволья и Алексеевки на территории Днепропетровской области ухудшит положение украинских войск в важном узле обороны Вишневом. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«С учетом освобождения Приволья и недавнего взятия Алексеевки ухудшается положение противника в Вишневом — важном узле обороны ВСУ», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что, взяв Приволье под контроль, подразделения Российской армии создали выгодные условия для дальнейшего наступления, поскольку вышли к барьерному рубежу реки Янчур.

Ранее стало известно, что армия России заняла населенный пункт Песчаное в Харьковской области. Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Запад», отметили в Минобороны.