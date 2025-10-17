Россия
16:05, 17 октября 2025Россия

Стало известно о смерти эвакуированного из Китая больного раком мальчика

РИА Новости: В Дагестане скончался доставленный из Китая мальчик
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Дагестане скончался доставленный из Китая мальчик с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в системе здравоохранения республики.

«Ребенок скончался сегодня, несмотря на усилия врачей. Он был паллиативным пациентом, то есть с неизлечимым заболеванием», — объяснил собеседник агентства.

Мальчика доставили в Россию бортом президента России Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что до визита президента в КНР мама привезла своего маленького сына с онкологическим заболеванием. Ребенку не могли помочь и ему становилось все хуже, у мальчика начались серьезные приступы эпилепсии.

Путин предоставил ребенку с его матерью самолет специального летного отряда «Россия», обеспечивающий его визит в Китай.

