Российского студента осудили в Финляндии за переправку дронов на родину

Yle: Российского студента приговорили в Финляндии к сроку за нарушение санкций

Российского студента приговорили в Финляндии к условному сроку за нарушение санкций. Об этом сообщает Yle.

«Окружной суд Кайнуу приговорил российского студента к условному лишению свободы за тяжкое нарушение санкционного законодательства», — говорится в публикации.

Как отмечает телерадиовещатель, его приговорили к году и двум месяцам лишения свободы условно, при этом приговор был смягчен, поскольку он оказал содействие следствию.

Уточняется, что студент ранее признал, что приобретал товары двойного назначения, а именно дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму около 140 тысяч евро, и вместе с двумя другими лицами переправлял их в Россию.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Россия продолжит быть угрозой для НАТО после окончания украинского конфликта. По его словам, Москва якобы быстрыми темпами потребляет военные ресурсы, что является признаком «сильной воли».

