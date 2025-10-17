Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:22, 17 октября 2025Экономика

Суд в Москве арестовал имущество экс-банкира Галицкого

РИА Новости: Суд в Москве арестовал имущество экс-банкира Галицкого на 435 млн
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пресненский суд Москвы арестовал имущество бывшего члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого кадастровой стоимостью 435 миллионов рублей, сделав это в рамках иска о разделе имущества с его бывшей супругой. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в список арестованного попала в том числе квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, а также ряд других престижных объектов недвижимости, чья суммарная рыночная стоимость может превышать 1,2 миллиарда рублей.

Пресненский суд также рассматривает иск Галицкого к бывшей жене о взыскании алиментов. По данным агентства, после развода в марте Верховный суд Калифорнии определил, что две дочери бывших супругов, имеющие российское и американское гражданство, будут жить с матерью, но в конце мая отец забрал их из школы в Подмосковье и увез. Галицкая смогла встретиться с детьми в Швейцарии, но не забрала их обратно из-за отсутствия документов и обратилась в правоохранительные органы в российской столице. Сегодняшнее решение суда, по словам ее адвоката, будет обжаловано, поскольку не арестовали банковские счета, на которых находятся значительно большие, чем стоимость жилья, средства.

Как следует из поданного в суд заявления Александра Галицкого, на которое ссылаются журналисты, истец указал, что дети имеют «большую привязанность к отцу», в связи с чем он попросил разрешить им жить с ним, а с бывшей супруги взыскивать до 18-летия старшей дочери треть ежемесячного дохода, а позднее, до того как 18 лет исполнится младшей, — четверть его размера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Версию о бесследном исчезновении российской семьи в тайге раскритиковали

    Резко обвалилась торговля России с одной из стран Евросоюза

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлен неочевидный эффект «Оземпика» на работу мозга

    Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

    Армия России смогла продвинуться в Волчанске

    Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    В Кремле ответили на вопрос о снижении угрозы поставки Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости