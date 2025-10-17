Россия на фоне проблем с заводами начала закупать серу за рубежом

Производители минеральных удобрений в России задумались об импорте серы, необходимой в процессе, причем одна из компаний уже приобрела первую партию объемом 35 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на данные S&P Global Commodity Insights сообщает «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, аналогичных запросов на рынке достаточно, хотя в прошлом страна была одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров сырья.

Более 60 процентов выпуска обеспечивал «Газпром добыча Астрахань», остальное приходилось на другие газоперерабатывающие (ГПЗ) и нефтеперерабатывающие (НПЗ) заводы. В 2024 году Россия произвела 5,6 миллиона тонн серы, при этом экспорт сократился на 74,3 процента, до немногим более миллиона тонн, за счет роста внутреннего спроса.

Турецкий трейдер в комментарии S&P Global указал, что рынок серы из-за поведения российских компаний перевернулся с ног на голову. По его мнению, причиной такого разворота стали аварии на российских заводах по переработке нефти и газа, из-за чего производство серы рухнуло.

Опрошенные изданием участники рынка согласны с тем, что вывод из строя мощностей НПЗ и ГПЗ мог спровоцировать импорт. Некоторые из них напоминают, что ремонт после атак потребовался и Астраханскому ГПЗ, а проблемы с ним способны ударить по общему выпуску.

Другие уверены, что производимого объема все равно должно хватить, потому что НПЗ, которые в основном подвергаются ударам беспилотников, отвечают за небольшую долю производства. По их мнению, закупка за рубежом связана с ростом внутренних цен из-за желания производителей компенсировать потери, с чем и пытаются бороться покупатели.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по полному восстановлению переработки в России, пострадавшему из-за атак. В октябрьском отчете указано, что завершить ремонты на НПЗ и ГПЗ компании смогут в лучшем случае к середине следующего года, если не столкнутся с новой серией атак.

Между тем вице-премьер Александр Новак заверил, что правительство делает все возможное для сохранения стабильности на энергетическом рынке страны, в том числе в ситуации с топливом.