Трамп определился насчет встречи с Си Цзиньпином

Трамп: Встреча с Си Цзиньпином пройдет через две недели в Южной Корее

Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином пройдет через две недели в Южной Корее. Об этом рассказал американский лидер в интервью Fox Business.

«Мы собираемся встретиться через пару недель. Мы собираемся встретиться в Южной Корее с Си Цзиньпином и другими людьми. У нас назначена отдельная встреча», — сказал глава Белого дома.

7 октября президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее. 10 октября он сообщил, что больше не видит смысла во встрече с председателем КНР на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

11 октября президент США уточнил свои слова про встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее. Он сказал, что не отменял планов, но точно не знает, состоится ли их встреча.