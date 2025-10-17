Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС

Трамп заявил, что США могут уничтожить ХАМАС, если они продолжат убивать людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов уничтожить ХАМАС. Такой сценарий возможен в том случае, если радикальная группировка продолжит убивать людей вопреки мирному соглашению. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе — чего не предусматривало соглашение, — у нас не останется иного выбора, кроме как войти и убить их», — написал Трамп.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). 13 октября в рамках реализации достигнутых договоренностей палестинская группировка освободила 20 израильских заложников.