Трамп захотел украинские дроны

Трамп заявил, что США заинтересованы в украинских дронах

Американская сторона заинтересована в украинских дронах. С таким заявлением на совместном с украинским лидером Владимиром Зеленским брифинге выступил президент США Дональд Трамп, трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Да, мы заинтересованы. У нас сейчас много дронов, мы их произвели сами, но мы также и закупаем дроны у других [стран]. Они [украинцы] производят очень хорошие дроны», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Президент США похлопал украинского лидера по спине и показал кулак журналистам.

