Туристка надела вечернее платье, вышла из отеля и пропала без вести в Европе

The Sun: Постоялица отеля The Land's End в Великобритании пропала без вести

Отдыхавшая в прибрежном курортном городе Европы туристка пропала без вести при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило издание The Sun.

10 октября 27-летняя Ксиран Ванг надела вечернее зеленое платье, собрала свои вещи и вышла из отеля The Land's End в Сеннене, Великобритания. Поиски женщины не принесли результатов.

Обеспокоенность из-за отсутствия постоялицы возросла после того, как 14 октября гуляющие по набережной прохожие нашли ее телефон и паспорт, которые были упакованы в пластиковый пакет. Полиция продолжает расследование.

