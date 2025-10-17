Путешествия
Путешествия

Туристка надела вечернее платье, вышла из отеля и пропала без вести в Европе

The Sun: Постоялица отеля The Land's End в Великобритании пропала без вести
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: iSky Media / Globallookpress.com

Отдыхавшая в прибрежном курортном городе Европы туристка пропала без вести при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило издание The Sun.

10 октября 27-летняя Ксиран Ванг надела вечернее зеленое платье, собрала свои вещи и вышла из отеля The Land's End в Сеннене, Великобритания. Поиски женщины не принесли результатов.

Обеспокоенность из-за отсутствия постоялицы возросла после того, как 14 октября гуляющие по набережной прохожие нашли ее телефон и паспорт, которые были упакованы в пластиковый пакет. Полиция продолжает расследование.

Ранее путешественница отправилась в одиночный поход и бесследно исчезла в США. Популярный маршрут вдоль побережья имеет протяженность всего 3,2 километра.

