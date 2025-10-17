В Дагестане начнут выпускать Martini

Производитель коньяка «Старейшина» в 2026 году начнет выпускать вермут Martini

Производитель коньяка «Старейшина» начнет выпускать вермуты Martini Bianco и Martini Fiero на мощностях Сhateau Alvisa в Дагестане. Об этом пишет РБК.

В публикации уточняется, что компания «Алвиса», подписавшая контракт на право использования товарного знака Martini с одной из официальных структур владеющего брендом Bacardi Limited, завершает строительство нового производственного комплекса на своей винодельне в Дербенте и запустит производство полного цикла вермутов весной 2026 года.

Основой для продукции станет виноградное вино, которое планируют закупать у местных фермеров, а концентрат субстанции из трав, который традиционно используют на историческом производстве в Турине, будет импортироваться.

«Алвиса» выступает единственным инвестором проекта, в который компания вложит два миллиарда рублей. Речь идет о втором после аргентинского зарубежном производстве вермутов Martini за пределами Италии, говорится в материале. Выпускать планируется около миллиона декалитров напитков в год, предназначенных только для российского рынка.

Ранее на Украине посетовали, что Bacardi «продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников».