Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:56, 17 октября 2025Экономика

В Дагестане начнут выпускать Martini

Производитель коньяка «Старейшина» в 2026 году начнет выпускать вермут Martini
Дмитрий Воронин

Фото: Freepik

Производитель коньяка «Старейшина» начнет выпускать вермуты Martini Bianco и Martini Fiero на мощностях Сhateau Alvisa в Дагестане. Об этом пишет РБК.

В публикации уточняется, что компания «Алвиса», подписавшая контракт на право использования товарного знака Martini с одной из официальных структур владеющего брендом Bacardi Limited, завершает строительство нового производственного комплекса на своей винодельне в Дербенте и запустит производство полного цикла вермутов весной 2026 года.

Основой для продукции станет виноградное вино, которое планируют закупать у местных фермеров, а концентрат субстанции из трав, который традиционно используют на историческом производстве в Турине, будет импортироваться.

«Алвиса» выступает единственным инвестором проекта, в который компания вложит два миллиарда рублей. Речь идет о втором после аргентинского зарубежном производстве вермутов Martini за пределами Италии, говорится в материале. Выпускать планируется около миллиона декалитров напитков в год, предназначенных только для российского рынка.

Ранее на Украине посетовали, что Bacardi «продолжает вести бизнес в России и активно ищет там новых сотрудников».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед визитом Путина

    Оксана Самойлова похвасталась фигурой в облегающем образе на фоне развода с Джиганом

    Россию призвали не бояться обидеть Китай из-за позиции по Приморью

    Раскрыто число погибших адвокатов в России за последние 20 лет

    Глава МИД Германии высказался об участии Киева в переговорах Путина и Трампа

    Взрыв произошел на российском предприятии

    Последствия отказа США поставлять ракеты Tomahawk ВСУ оценили

    В России предложили выдавать адвокатам служебное оружие

    Фигурист сборной США остался в восторге от выступления россиян в отборе на Олимпиаду

    Напавшие на пункт выдачи заказов двое россиян попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости