В ЕС признали символическое значение Tomahawk для Украины

WP: В ЕС признают, что Tomahawk имеет лишь символическое значение для Киева

Европейские чиновники признают, что ракеты Tomahawk имеют лишь символическое значение для Украины и не будут на практике влиять на ход конфликта. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Ракеты, которые просит [украинский лидер Владимир] Зеленский, представляют больше символическое, чем практическое значение», — говорится в материале.

По данным издания, европейские чиновники считают, что обсуждения поставок Tomahawk могут быть «переговорной тактикой» США.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом привел к отказу от поставки Tomahawk, так как это может подорвать переговорный процесс. При этом он отметил, что украинское лобби будет пытаться заставить Трампа предоставить хотя бы что-то, но не факт, что у него это получится.