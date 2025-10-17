В нескольких городах Харьковской области раздались взрывы

В нескольких городах Харьковской области на северо-востоке Украины днем 17 октября раздались взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».
«Прилеты в Купянске, Волчанске и Изюме», — рассказал собеседник Telegram-канала.
Уточняется, что взрывы также произошли на окраинах Харькова. Под ударом оказались объекты инфраструктуры и места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее стало известно о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в Харьковской области. Армия РФ достигла успехов в Волчанске, на левом берегу реки Волчья.