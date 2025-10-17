Бывший СССР
В нескольких городах Харьковской области раздались взрывы

В Купянске, Волчанске, Изюме и Харькове раздались взрывы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

В нескольких городах Харьковской области на северо-востоке Украины днем 17 октября раздались взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Прилеты в Купянске, Волчанске и Изюме», — рассказал собеседник Telegram-канала.

Уточняется, что взрывы также произошли на окраинах Харькова. Под ударом оказались объекты инфраструктуры и места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в Харьковской области. Армия РФ достигла успехов в Волчанске, на левом берегу реки Волчья.

