02:37, 17 октября 2025

В офисе генсека ООН прокомментировали гибель военкора Зуева

Дюжаррик: Журналисты платят высокую цену, пытаясь выполнять свою работу
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В офисе генерального секретаря ООН отреагировали на гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. Об этом пишет само агентство.

Так, представитель генсека Стефан Дюжаррик отметил, что журналисты, выполняя свою работу в зоне различных конфликтов, платят высокую цену, и Зуев стал тому примером. «Эта смерть — еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российский военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области из-за удара украинского беспилотника. Зуев несколько лет работал в РИА Новости. В марте журналисту объявили благодарность президента России Владимира Путина.

