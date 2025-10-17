Россия
11:58, 17 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили выбор Венгрии для встречи Путина и Трампа

Сенатор Карасин: Венгрия подходит для встречи как России, так и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Венгрия была выбрана для возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, так как она подходит обеим странам, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Выбрана она была удачно. (…) Она подходит обеим странам — России и США. Это главная причина, по которой такое решение было принято. Экспертная встреча на уровне руководителей внешнеполитический ведомств не обязательно состоится в Будапеште, она может состояться в совершенно других географических широтах», — сказал Карасин.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога стороны достигли «большого прогресса».

Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште. Кроме того, Трамп обещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским свой разговор с президентом России.

