В России ответили на вопрос об обсуждении Путиным и Трампом ракет Tomahawk

Политолог Пинчук: Путин и Трамп вряд ли всерьез обсуждали ракеты Tomahawk

Президент России Владимир Путин вряд ли всерьез обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом ракеты Tomahawk во время телефонного разговора. Такое мнение выразил политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv.

«Все, что Путин мог и, вероятно, сказал Трампу — это "ну, хотите передавайте, но это приведет к очередному витку эскалации, к нашим ответным действиям по усилению ударов и отдалит мир"», — сказал политолог.

По его словам, предполагать, что ракеты стали центральной темой разговоров двух лидеров, было бы довольно наивно. Он также пояснил, что история с Tomahawk была выбрана Трампом в качестве способа надавить на Россию, однако Путин никогда не демонстрировал готовности поддаваться давлению.

Ранее глава Белого дома заявил, что он и Путин в конце телефонного разговора договорились о встрече высокопоставленных советников двух стран. Она будет предварять встречу двух лидеров в Будапеште.