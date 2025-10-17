Россия
В России ответили на вопрос об обсуждении Путиным и Трампом ракет Tomahawk

Политолог Пинчук: Путин и Трамп вряд ли всерьез обсуждали ракеты Tomahawk
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Matthew Daniels / Handout / Reuters

Президент России Владимир Путин вряд ли всерьез обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом ракеты Tomahawk во время телефонного разговора. Такое мнение выразил политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv.

«Все, что Путин мог и, вероятно, сказал Трампу — это "ну, хотите передавайте, но это приведет к очередному витку эскалации, к нашим ответным действиям по усилению ударов и отдалит мир"», — сказал политолог.

По его словам, предполагать, что ракеты стали центральной темой разговоров двух лидеров, было бы довольно наивно. Он также пояснил, что история с Tomahawk была выбрана Трампом в качестве способа надавить на Россию, однако Путин никогда не демонстрировал готовности поддаваться давлению.

Ранее глава Белого дома заявил, что он и Путин в конце телефонного разговора договорились о встрече высокопоставленных советников двух стран. Она будет предварять встречу двух лидеров в Будапеште.

