Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:37, 17 октября 2025Наука и техника

В России появится первая «облачная» ассоциация

В России создадут первую некоммерческую ассоциацию облачных технологий
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» создадут первую в России некоммерческую Ассоциацию облачно-ориентированных технологий (АОТ). Она будет развивать новые подходы, стандарты и архитектуру нативных облачных технологий. Стать партнером АОТ сможет любая компания, использующая в работе облачные технологии, а участником — любой IT-специалист, о чем сообщили «Ленте.ру».

Цель АОТ — объединить игроков российского облачного рынка для популяризации облачных технологий, таких как Kubernetes® и Cloud-native. При таком подходе приложения и системы изначально рассчитаны на работу компании в облаке, что дает больше возможностей для масштабирования бизнеса, оптимизации затрат и гибкости в выборе технологий. Статус партнера предполагает ежегодные взносы, которые идут на проекты ассоциации, и открывает доступ к проектам и ресурсам АОТ.

Ключевыми задачами ассоциации названы продвижение и внедрение cloud-native-решений через стандартизацию подходов и компетенций в разработке, поддержка и развитие open-source-решений, а также их внедрение в компании, популяризация облачных технологий, развитие и объединение сообщества.

Первым мероприятием ассоциации станет некоммерческая комьюнити-конференция Kuber Conf by АОТ, которая пройдет 4 декабря в Москве. На ней участники смогут узнать о миссии ассоциации, планах на ближайший год, структуре и проектах, пообщаться с командой, задать вопросы и подать заявку на вступление. Также на мероприятии ассоциация планирует сформировать экспертный совет State Of DevOps Russia. АОТ приглашает все заинтересованные компании стать партнерами и участвовать в работе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на гибель российского военкора

    В Раде объяснили «безумные» потери при обстрелах учебных полигонов ВСУ

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости