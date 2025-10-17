Мир
В России указали на унижение Зеленского в США уже у трапа самолета

Профайлер Анищенко: Прилетевшего в США Зеленского унизили уже у трапа самолета
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / via Reuters

Эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко заявил, что прилетевшего в США 16 октября президента Украины Владимира Зеленского унизили уже у трапа самолета. На это он указал в беседе с aif.ru.

Как стало известно, украинского политика встретил экипаж его самолета, глава его офиса Андрей Ермак и малоизвестные представители американской администрации. Профайлер отметил, что сначала Зеленский улыбался, на его лице не было негативных эмоций, основная мимика проявилась позже.

«Я называю это “детской обидой”, то есть брови сдвинуты и слегка опущены, уголки губ тоже опущены, и нижняя губа немного напряжена», — обратил внимание эксперт. Так проявляются контролируемый гнев и печаль, уточнил он.

По словам собеседника издания, у Зеленского уже наблюдались подобные эмоции на различных встречах. «Похожая реакция: типа на представление актера никто не пришел, никому он не нужен, и вот у него подобный гнев плюс печаль дают такую вот обиду», — пояснил Анищенко.

Ранее аналитик Марат Баширов, комментируя прибытие Зеленского в США, заявил, что украинский политик не встретил ожидаемого интереса со стороны американского президента Дональда Трампа.

