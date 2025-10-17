В России захотели ввести норму на количество детей в классе

В России захотели ввести норму на количество детей в одном классе. Инициативу внесли на рассмотрение Госдумы, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, за каждого ребенка в классе сверх нормы предложили доплачивать учителям от одной тысячи рублей.

Как отмечает издание, на сегодняшний день в российских школах нет ограничений на количество детей в классе, но действует норма СанПиНа, согласно которой на каждого ребенка в помещении должно быть не менее 2,5 квадратных метра.

По мнению авторов законопроекта, надбавка за большое количество учеников должна повысить привлекательность профессии, сократить кадровый дефицит в образовательных организациях, а также повысить качество учебного процесса.

Ранее Минпросвещения со ссылкой на прогноз Росстата сообщило, что до 2040 года ожидается снижение числа детей в российских школах. Профицит ставок, по подсчетам ведомства, составит около 100 тысяч позиций к 2030 году. Учителя начальных классов, как указывается, могли бы переквалифицироваться в учителей-предметников в основной и старшей школе.