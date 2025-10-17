Силовые структуры
13:27, 17 октября 2025Силовые структуры

В российском регионе неизвестный с ножом напал на девочку и тащил ее в сторону подъезда

В Краснодаре неизвестный напал на девочку и тащил ее в сторону подъезда
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Краснодаре неизвестный напал на дочь местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

По данным канала, 17 октября в Восточном районе на улице Яцкова мужчина напал на девочку. Он угрожал ей ножом и стал тащить в подъезд дома № 17, корпус 1. Ребенок вырвался и забежал в шаурмичную.

Мать уже написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что в Курганской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы 38-летнего местного жителя, надругавшегося над тремя детьми сожительницы.

