В российском регионе неизвестный с ножом напал на девочку и тащил ее в сторону подъезда

В Краснодаре неизвестный напал на девочку и тащил ее в сторону подъезда

В Краснодаре неизвестный напал на дочь местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

По данным канала, 17 октября в Восточном районе на улице Яцкова мужчина напал на девочку. Он угрожал ей ножом и стал тащить в подъезд дома № 17, корпус 1. Ребенок вырвался и забежал в шаурмичную.

Мать уже написала заявление в полицию.

